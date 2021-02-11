Все спокойно: саперы проверили сообщения о минировании зданий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Саперно-пиротехнические группы не обнаружили взрывных устройств на территории зданий, о минировании которых в милиции получали анонимные сообщения сегодня в течение дня.

Столичные правоохранители в четверг получили несколько сообщений о минировании зданий, в указанные места были направлены саперно-пиротехнические группы.

"Взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщений", - рассказали правоохранители.

В милиции извинились перед жителями города за неудобства, которые могли доставить предпринимаемые правоохранителями меры безопасности и поблагодарили минчан за понимание.

Накануне саперы также поднимались по тревоге – поступали звонки о минировании зданий Мингорисполкома, Мингорсуда, гостиницы "Минск" и "Президент-Отеля". Во всех случаях взрывных устройств не было обнаружено.

За последние две недели в Минске уже "минировали" самолет, следующий из Минска в Стокгольм, метрополитен, железнодорожный вокзал, торговые центры "Дана Молл" и "Галилео", а также пять учреждений образования . В итоге взрывных устройств там обнаружено не было . Лжеминеров ищут.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.

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