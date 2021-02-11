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Все спокойно: саперы проверили сообщения о минировании зданий
12.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев - Sputnik. Саперно-пиротехнические группы не обнаружили взрывных устройств на территории зданий, о минировании которых в милиции получали анонимные сообщения сегодня в течение дня.
Столичные правоохранители в четверг получили несколько сообщений о минировании зданий, в указанные места были направлены саперно-пиротехнические группы.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщений", - рассказали правоохранители.
В милиции извинились перед жителями города за неудобства, которые могли доставить предпринимаемые правоохранителями меры безопасности и поблагодарили минчан за понимание.
Накануне саперы также поднимались по тревоге – поступали
За последние две недели в Минске уже "минировали" самолет, следующий из Минска в Стокгольм, метрополитен, железнодорожный вокзал, торговые центры "Дана Молл" и "Галилео", а также
Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.
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В течение дня в милицию поступило несколько сообщений о минировании зданий в Минске, они не подтвердились.
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