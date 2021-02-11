ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все спокойно: саперы проверили сообщения о минировании зданий

12.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Саперно-пиротехнические группы не обнаружили взрывных устройств на территории зданий, о минировании которых в милиции получали анонимные сообщения сегодня в течение дня.

Столичные правоохранители в четверг получили несколько сообщений о минировании зданий, в указанные места были направлены саперно-пиротехнические группы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Исполком, суд и гостиницы "заминировали" в Минске

"Взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщений", - рассказали правоохранители.

В милиции извинились перед жителями города за неудобства, которые могли доставить предпринимаемые правоохранителями меры безопасности и поблагодарили минчан за понимание.

Накануне саперы также поднимались по тревоге – поступали звонки о минировании зданий Мингорисполкома, Мингорсуда, гостиницы "Минск" и "Президент-Отеля". Во всех случаях взрывных устройств не было обнаружено.

За последние две недели в Минске уже "минировали" самолет, следующий из Минска в Стокгольм, метрополитен, железнодорожный вокзал, торговые центры "Дана Молл" и "Галилео", а также пять учреждений образования. В итоге взрывных устройств там обнаружено не было. Лжеминеров ищут.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение дня в милицию поступило несколько сообщений о минировании зданий в Минске, они не подтвердились.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Витебские таможенники задержали крупную партию кухонных вентиляторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by