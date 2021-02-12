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Двукратный чемпион "Формулы-1" попал под машину

12.02.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщается в микроблоге команды "Альпин" в Twitter.

Инцидент произошел недалеко от города Лугано (Швейцария), когда гонщик тренировался на велосипеде. Сообщалось, что 39-летний испанец госпитализирован с переломами.

Позже в СМИ появилась информация о том, что у Алонсо нет никаких переломов. Пилот получил сильный удар по лицу, в результате чего лишился зуба. В пятницу спортсмен должен пройти медицинский осмотр.

В предстоящем сезоне Алонсо планировал спустя три года вернуться в "Формулу-1". Он заявлен за "Альпин", который заменит выступавший ранее "Рено".

Испанец является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе "Рено". Алонсо выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо "Рено", команды "Минарди", "Макларен" и "Феррари".

 
Теги: Минск
 
 
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В СМИ появлялись различные данные о состоянии здоровья Фернандо Алонсо, сегодня он должен пройти медосмотр.
 
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