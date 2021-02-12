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Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр
Источник материала: Tut.by
Взрыв произошел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу
Сообщается, что здание супермаркета сложилось как карточный домик. В результате ЧП пострадал один человек, охранник супермаркета: во время происшествия магазин был закрыт, посетителей там не было.
По данным источника в правоохранительных органах, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.
На месте происшествия работают более 120 спасателей и техника.
Следователи организовали доследственную проверку в связи с инцидентом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Сообщается, что здание супермаркета сложилось как карточный домик. В результате ЧП пострадал один человек, охранник супермаркета: во время происшествия магазин...
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