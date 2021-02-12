ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр

12.02.2021 11:47 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Взрыв произошел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.


@Oleg_Ilchenko / Twitter

Сообщается, что здание супермаркета сложилось как карточный домик. В результате ЧП пострадал один человек, охранник супермаркета: во время происшествия магазин был закрыт, посетителей там не было.

По данным источника в правоохранительных органах, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.

На месте происшествия работают более 120 спасателей и техника.

Следователи организовали доследственную проверку в связи с инцидентом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что здание супермаркета сложилось как карточный домик. В результате ЧП пострадал один человек, охранник супермаркета: во время происшествия магазин...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двукратный чемпион "Формулы-1" попал под машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by