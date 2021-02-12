Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр

Источник материала: Tut.by

Взрыв произошел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.



@Oleg_Ilchenko / Twitter

Сообщается, что здание супермаркета сложилось как карточный домик. В результате ЧП пострадал один человек, охранник супермаркета: во время происшествия магазин был закрыт, посетителей там не было.

По данным источника в правоохранительных органах, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.

На месте происшествия работают более 120 спасателей и техника.

Следователи организовали доследственную проверку в связи с инцидентом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.