Здание трехэтажного ТЦ обрушилось после взрыва во Владикавказе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев ― Sputnik. Мощный взрыв прогремел утром в пятницу в торговом центре во Владикавказе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Северной Осетии.

Причиной ЧП, по данным местных экстренных служб, стал взрыв газовоздушной смеси. Здание было газифицировано, у него была автономная газовая котельная.

После взрыва трехэтажный ТЦ "Магнит", в котором было несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога, разрушен до основания.

Взрыв произошел еще до открытия ТЦ, посетителей в этот момент в нем не было. Под завалами оказался один охранник. Он пояснил, что в момент взрыва спал. Ему удалось выбраться из разрушенного здания невредимым. Медики после осмотра мужчины заявили, что он "родился в рубашке".

Сейчас на месте происшествия работают около 200 спасателей и техника, идет расчистка местности, завалов. Информации о жертвах не поступало.

"Следователи следственного управления также работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего", – сообщили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Фура столкнулась с пассажирским поездом под Брестом: пострадал машинист – видео

под Брестом: пострадал машинист – видео По запросу Интерпола: в Минске был задержан "молодой босс мафии" – видео