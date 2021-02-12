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Здание трехэтажного ТЦ обрушилось после взрыва во Владикавказе
12.02.2021 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев ― Sputnik. Мощный взрыв прогремел утром в пятницу в торговом центре во Владикавказе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Северной Осетии.
Причиной ЧП, по данным местных экстренных служб, стал взрыв газовоздушной смеси. Здание было газифицировано, у него была автономная газовая котельная.
После взрыва трехэтажный ТЦ "Магнит", в котором было несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога, разрушен до основания.
© Sputnik / Владимир Буров
Взрыв произошел еще до открытия ТЦ, посетителей в этот момент в нем не было. Под завалами оказался один охранник. Он пояснил, что в момент взрыва спал. Ему удалось выбраться из разрушенного здания невредимым. Медики после осмотра мужчины заявили, что он "родился в рубашке".
Сейчас на месте происшествия работают около 200 спасателей и техника, идет расчистка местности, завалов. Информации о жертвах не поступало.
"Следователи следственного управления также работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего", – сообщили в СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Все произошло рано утром еще до открытия магазинов, и посетителей в этот момент в здании не было.
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