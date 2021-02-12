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В Сенненском районе погиб вальщик леса
Источник материала: Tut.by
В Сенненском районе 11 февраля погиб 59-летний вальщик леса: на мужчину упало дерево, сообщает СК.
Рядом с деревней Пушкари Сенненского района рабочие валили лес. На 59-летнего мужчину упало подпиленное дерево, он погиб на месте.
Следствие предполагает, что вальщик нарушил требования техники безопасности.
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Рядом с деревней Пушкари Сенненского района рабочие валили лес.
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