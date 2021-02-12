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В Сенненском районе погиб вальщик леса

12.02.2021 14:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сенненском районе 11 февраля погиб 59-летний вальщик леса: на мужчину упало дерево, сообщает СК.


Рядом с деревней Пушкари Сенненского района рабочие валили лес. На 59-летнего мужчину упало подпиленное дерево, он погиб на месте.

Следствие предполагает, что вальщик нарушил требования техники безопасности.

 
 
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Рядом с деревней Пушкари Сенненского района рабочие валили лес.
 
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