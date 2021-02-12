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Упавшее дерево убило работника лесхоза в Сенненском районе
12.02.2021 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Работник одного из лесхозов Сенненского района погиб при валке леса – на мужчину упало дерево, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагический инцидент произошел днем в четверг 11 февраля в лесном массиве возле деревни Пушкари.
"По данным следствия, при осуществлении валки леса одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего мужчину, который погиб на месте происшествия", – сказали в СК.
Там также отметили, что в качестве предварительной причины несчастного случая рассматривается нарушение вальщиком требований техники безопасности при проведении работ в лесу.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка.
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В качестве предварительной причины несчастного случая рассматривается нарушение вальщиком требований техники безопасности.
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