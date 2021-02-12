Упавшее дерево убило работника лесхоза в Сенненском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Работник одного из лесхозов Сенненского района погиб при валке леса – на мужчину упало дерево, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагический инцидент произошел днем в четверг 11 февраля в лесном массиве возле деревни Пушкари.

"По данным следствия, при осуществлении валки леса одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего мужчину, который погиб на месте происшествия", – сказали в СК.

Там также отметили, что в качестве предварительной причины несчастного случая рассматривается нарушение вальщиком требований техники безопасности при проведении работ в лесу.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка.