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Упавшее дерево убило работника лесхоза в Сенненском районе

12.02.2021 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Работник одного из лесхозов Сенненского района погиб при валке леса – на мужчину упало дерево, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагический инцидент произошел днем в четверг 11 февраля в лесном массиве возле деревни Пушкари.

© Photo : СК РБ
Дерево придавило вальщика леса в Глубокском районе, мужчина погиб

"По данным следствия, при осуществлении валки леса одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего мужчину, который погиб на месте происшествия", – сказали в СК.

Там также отметили, что в качестве предварительной причины несчастного случая рассматривается нарушение вальщиком требований техники безопасности при проведении работ в лесу.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве предварительной причины несчастного случая рассматривается нарушение вальщиком требований техники безопасности.
 
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