Пресечен крупный канал поставки психотропов в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Сотрудники наркоконтроля задержали пятерых граждан, которые организовали поставки в Беларусь опасного психотропа, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Спецоперация была проведена правоохранителями Минска, Витебска и их российскими коллегами.

"Сначала оперативники вышли на 26-летнего жителя Витебской области. В автомобиле и по месту жительства он хранил закладки с мефедроном общим весом более килограмма и 200 таблеток MDMA", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что преступным бизнесом он занимался с осени прошлого года: возил наркотики в Беларусь, затем фасовал их и реализовывал курьерам.

Позже правоохранители выяснили, что в Подмосковье хранится еще около трех кило мефедрона, который белорус планировал доставить в республику. Эта информация была передана российским полицейским, которые психотроп из тайника изъяли.

В то же время в лесах Минщины и Витебщины задержали четверых граждан, которые забирали закладки для распространения в регионах. У них в общей сложности нашли более полкилограмма мефедрона.

В отношении всех задержанных уже возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.