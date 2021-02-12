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Пресечен крупный канал поставки психотропов в Беларусь
12.02.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Сотрудники наркоконтроля задержали пятерых граждан, которые организовали поставки в Беларусь опасного психотропа, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Спецоперация была проведена правоохранителями Минска, Витебска и их российскими коллегами.
© Photo : МВД Беларуси
"Сначала оперативники вышли на 26-летнего жителя Витебской области. В автомобиле и по месту жительства он хранил закладки с мефедроном общим весом более килограмма и 200 таблеток MDMA", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что преступным бизнесом он занимался с осени прошлого года: возил наркотики в Беларусь, затем фасовал их и реализовывал курьерам.
Позже правоохранители выяснили, что в Подмосковье хранится еще около трех кило мефедрона, который белорус планировал доставить в республику. Эта информация была передана российским полицейским, которые психотроп из тайника изъяли.
В то же время в лесах Минщины и Витебщины задержали четверых граждан, которые забирали закладки для распространения в регионах. У них в общей сложности нашли более полкилограмма мефедрона.
В отношении всех задержанных уже возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
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Килограмм мефедрона белорус успел привезти на родину из России, еще три кило планировал доставить в республику позже.
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