ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пресечен крупный канал поставки психотропов в Беларусь

12.02.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Сотрудники наркоконтроля задержали пятерых граждан, которые организовали поставки в Беларусь опасного психотропа, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Спецоперация была проведена правоохранителями Минска, Витебска и их российскими коллегами.

© Photo : МВД Беларуси
Пандемия изменила рынок наркотиков в Беларуси

"Сначала оперативники вышли на 26-летнего жителя Витебской области. В автомобиле и по месту жительства он хранил закладки с мефедроном общим весом более килограмма и 200 таблеток MDMA", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что преступным бизнесом он занимался с осени прошлого года: возил наркотики в Беларусь, затем фасовал их и реализовывал курьерам.

Позже правоохранители выяснили, что в Подмосковье хранится еще около трех кило мефедрона, который белорус планировал доставить в республику. Эта информация была передана российским полицейским, которые психотроп из тайника изъяли.

В то же время в лесах Минщины и Витебщины задержали четверых граждан, которые забирали закладки для распространения в регионах. У них в общей сложности нашли более полкилограмма мефедрона.

В отношении всех задержанных уже возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Килограмм мефедрона белорус успел привезти на родину из России, еще три кило планировал доставить в республику позже.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Упавшее дерево убило работника лесхоза в Сенненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by