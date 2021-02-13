ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД России исключило версию теракта в ТЦ во Владикавказе

13.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Взрывчатых веществ на месте взрыва в торговом центра во Владикавказе не обнаружена, версия теракта исключена, заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

YouTube / Sputnik Беларусь
Последствия взрыва в супермаркете во Владикавказе сняли с воздуха – видео

ЧП произошло в пятницу, 12 февраля, утром в супермаркете. На месте взрыва был найден один человек, он не пострадал. Предварительной версией случившегося называется взрыв газа.

"Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена",- подчеркнул Сабанаев, слова которого приводит пресс-служба главы и правительства региона.

Власти уточнили, что при разборе завалов людей обнаружено не было. Работы на месте ЧП продолжаются.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели не обнаружили никого под завалами взорвавшегося торгового центра во Владикавказе. Работы по расчистке продолжаются.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пресечен крупный канал поставки психотропов в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by