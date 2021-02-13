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МВД России исключило версию теракта в ТЦ во Владикавказе
13.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Взрывчатых веществ на месте взрыва в торговом центра во Владикавказе не обнаружена, версия теракта исключена, заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.
"Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена",- подчеркнул Сабанаев, слова которого приводит пресс-служба главы и правительства региона.
Власти уточнили, что при разборе завалов людей обнаружено не было. Работы на месте ЧП продолжаются.
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Спасатели не обнаружили никого под завалами взорвавшегося торгового центра во Владикавказе. Работы по расчистке продолжаются.
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