МВД России исключило версию теракта в ТЦ во Владикавказе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Взрывчатых веществ на месте взрыва в торговом центра во Владикавказе не обнаружена, версия теракта исключена, заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

ЧП произошло в пятницу, 12 февраля, утром в супермаркете. На месте взрыва был найден один человек, он не пострадал. Предварительной версией случившегося называется взрыв газа.

"Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена",- подчеркнул Сабанаев, слова которого приводит пресс-служба главы и правительства региона.

Власти уточнили, что при разборе завалов людей обнаружено не было. Работы на месте ЧП продолжаются.