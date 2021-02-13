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Обрушение в ТЦ в Подмосковье – под завалами могут находиться люди
13.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Обрушение произошло в торговом центра в подмосковном Щелково, под завалами могут находиться люди, сообщает МЧС России.
"Обрушение произошло в торговом центре в подмосковном Щелково. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Другие подробности пока не приводятся.
(последует)
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Обрушение произошло в торговом центра в подмосковном Щелково, под завалами могут находиться люди, сообщает МЧС России. "Обрушение произошло в...
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