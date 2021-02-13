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Девять тысяч человек пострадали в Беларуси от холода и гололеда с начала года
13.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Более девяти тысяч человек с начала года пострадали в Беларуси от холода и гололеда, такую статистику привели в Минздраве республики.
"В Беларуси с 1 января по 13 февраля 2021 года зарегистрированы 9 237 пострадавших с гололедной и холодовой травмой", - проинформировали в ведомстве.
За минувшие сутки за помощью к медикам обратились 290 человек.
Согласно данным Минздрава, больше всего травм с начала года получили жители Гродненщины (1 745), следом идет Брестская область (1 485), Витебская область замыкает тройку (1 248). На четвертом месте в своеобразном рейтинге размещается Минщина (1 210), Гомельская область – пятая (1 209), затем идет Могилевская (1 201), Минск последний (1 139).
В Минздраве обратили внимание, что непогода сохранится и выходные дни. Так, на 13 февраля объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снегопада. Медики обратились к гражданам с просьбой беречь себя, а в случае получения травмы немедленно обращаться к врачу.
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Рейтинг самых пострадавших регионов возглавляет Гродненская область, столица располагается на последнем месте.
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