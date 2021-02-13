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Белоруска завела в сети роман с американским миротворцем и лишилась $11 тыс.

13.02.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Жительница Гродно лишилась крупной суммы денег в результате виртуального романа с "американским военнослужащим", сообщили в Следственном комитете Беларуси.

35-летняя белоруска несколько месяцев вела переписку в сети с мужчиной, который представился ей гражданином США, выполняющим миротворческую миссию в Афганистане. "Миротворец" обещал возлюбленной приехать и забрать ее в Америку.

© Sputnik
Антирекорд айтишника из Гродно: перечислил мошенникам с карты 75 тысяч

В ходе общения он рассказал гродненке о том, что ему необходимо вывезти из Афганистана 45 килограммов золотых слитков. Золото, по его словам, он собирался выслать ей. Пересылкой драгоценного груза должна была заниматься специальная организация, услуги которой предварительно нужно оплатить.

"Всего на различные счета женщина перечислила более 11 тысяч долларов. Когда осознала, что ее обманули, обратилась в милицию", - рассказали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Сейчас следователи устанавливают личность "американского миротворца".

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Возлюбленный обещал выслать жительнице Гродно 45 килограммов золота в слитках, но для этого она должна была оплатить транспортировку ценного груза.
 
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