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За сутки в Брестской области на пожарах погибли два человека

13.02.2021 13:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской области за предыдущие сутки было пять пожаров: горели дома, квартира и павильон на рынке в Каменце. Погибли два человека, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Днем в минувшую пятницу горела квартира в двухэтажном жилом доме в деревне Ходаки Ивацевичского района. В результате пожара огнем поврежден пол на кухне, кухонная мебель, закопчены стены и потолок в квартире. В огне погибла хозяйка квартиры. Причина пожара устанавливается.

В ночь на субботу пожар произошел в в деревянном жилом доме в городском поселке Антополь Дрогичинского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

Этой же ночью произошел пожар в Пинске — горел деревянный трехквартирный дом. В двух квартирах огнем повреждены стены.

Также спасатели выезжали в деревню Стрельно Ивановского района. Здесь горел деревянный жилой дом. В результате пожара огнем повреждена кровля, закопчены стены и потолок в жилом доме. Пострадавших нет.

В Каменце на местном рынке загорелся торговый павильон. Огнем поврежден стол, товар, который находился внутри помещения: бижутерия, детские игрушки, батарейки, часы, а также закопчены стены, потолок и продукция еще в одном из павильонов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
 
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В Брестской области за предыдущие сутки было пять пожаров: горели дома, квартира и павильон на рынке в Каменце. Погибло два человека.
 
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