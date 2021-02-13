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В Гомеле пенсионерка насмерть замерзла на улице
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Советской утром 12 февраля нашли замерзшую пенсионерку,
69-летняя женщина шла в гости к невестке, проживающей на улице Советской, упала и умерла от переохлаждения.
По предварительным данным, пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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69-летняя женщина шла в гости к невестке, проживающей на улице Советской
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