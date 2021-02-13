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В Гомеле пенсионерка насмерть замерзла на улице

13.02.2021 13:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Советской утром 12 февраля нашли замерзшую пенсионерку, сообщили в МЧС.

69-летняя женщина шла в гости к невестке, проживающей на улице Советской, упала и умерла от переохлаждения.

По предварительным данным, пенсионерка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
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69-летняя женщина шла в гости к невестке, проживающей на улице Советской
 
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