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В Гомельском районе в коровнике рухнула крыша
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе на ферме обрушилась крыша,
Происшествие произошло вечером 12 февраля в Бобовичах на территории молочно-товарной фермы филиала Гомельской птицефабрики.
Обрушилось 180 квадратных метров железобетонных плит кровли коровника.
До прибытия подразделений МЧС работники хозяйства эвакуировали 193 коровы. О пострадавших не сообщается.
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Происшествие произошло вечером 12 февраля в Бобовичах на территории молочно-товарной фермы филиала Гомельской птицефабрики.
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