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В Гомельском районе в коровнике рухнула крыша

13.02.2021 14:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе на ферме обрушилась крыша, сообщает МЧС.

Происшествие произошло вечером 12 февраля в Бобовичах на территории молочно-товарной фермы филиала Гомельской птицефабрики.

Обрушилось 180 квадратных метров железобетонных плит кровли коровника.

До прибытия подразделений МЧС работники хозяйства эвакуировали 193 коровы. О пострадавших не сообщается.

 
 
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Происшествие произошло вечером 12 февраля в Бобовичах на территории молочно-товарной фермы филиала Гомельской птицефабрики.
 
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