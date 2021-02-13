Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев ― Sputnik. В Госавтоинспекции Минска рассказали подробности субботнего ДТП на улице Абилегова, кадры аварии появились в официальном telegram-канале ГАИ.

Предварительную информацию об аварии сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД столицы Любовь Трепашко. По ее данным, ДТП произошло в субботу около 17 часов 20 минут.

"Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Шкода" и двигаясь по улице Алибегова со стороны проспекта Газеты "Звезда" в направлении Рафиева при перестроении не учел состояние дорожного покрытия, погодные и метеорологические условия, совершил наезд на разделительное ограждение", ― сообщила инспектор в telegram-канале.

© Photo : ГАИ Минска В результате аварии автомобиль буквально "повис" на заборе

В результате заноса на заснеженной проезжей части легковой автомобиль занесло и он буквально повис на ограждении. Примечательно, что авария обошлась без пострадавших, хотя и с повреждениями самого автомобиля.

Ранее днем в субботу в Госавтоинспекции предложили помощь водителям в связи со сложной погодной обстановкой и снежными заносами, в частности, инспекторы ГАИ готовы помочь обратившимся на номер 102 "отогреть, подвезти, вытолкнуть из сугробов авто, отбуксировать или помочь завести двигатель". В случае необходимости помогут также расчистить дорогу от снега и вызовут техпомощь грузовикам.