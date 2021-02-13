Снежные завалы: МЧС рассказало о последствиях непогоды в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Более 230 выездов осуществили спасатели по извлечению автомобилей из снежных заносов за прошлые сутки, сообщили в МЧС Беларуси.

Напомним, накануне в республике был объявлен оранжевый уровень опасности. По стране прошли снегопады, наблюдалось усиление ветра. По данным МЧС, максимальная высота снежного покрова в 42 сантиметра была зафиксирована в Гродно и в Мстиславле Могилевской области.

Наибольшее количество обращений по поводу снежных заносов поступило спасателям в Могилевской области – 107. В Минской вытащили 71 автомобиль, в Брестской - 20, в Гродненской и в Гомельской – по 15, в Витебской и в Минске – по 2 автомобиля. Сообщается, что во время ЧП никто не пострадал.

По прогнозу синоптиков, 14 февраля в Беларуси сохранится порывистый ветер, на дорогах возможна гололедица. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит от -5°С по западу до -17°С по востоку республики, днем -4..-10°С, в западных районах -1..-3°С.

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