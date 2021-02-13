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Снежные завалы: МЧС рассказало о последствиях непогоды в Беларуси
14.02.2021 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Более 230 выездов осуществили спасатели по извлечению автомобилей из снежных заносов за прошлые сутки, сообщили в МЧС Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, накануне в республике был объявлен оранжевый уровень опасности. По стране прошли снегопады, наблюдалось усиление ветра. По данным МЧС, максимальная высота снежного покрова в 42 сантиметра была зафиксирована в Гродно и в Мстиславле Могилевской области.
Наибольшее количество обращений по поводу снежных заносов поступило спасателям в Могилевской области – 107. В Минской вытащили 71 автомобиль, в Брестской - 20, в Гродненской и в Гомельской – по 15, в Витебской и в Минске – по 2 автомобиля. Сообщается, что во время ЧП никто не пострадал.
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Самые большие сугробы намело в Гродно и Мстиславле: там высота снежного покрова составила 42 сантиметра.
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