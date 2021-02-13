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Поезд сбил двух рабочих, которые чистили снег на путях
14.02.2021 15:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. В Орше поезд сбил двух рабочих, которые чистили снег с железнодорожного полотна, сообщает Следственный комитет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел 13 февраля на станции "Орша Западная". По данным следствия, по пути следовал дизель-поезд "Орша-Кричев". Машинист подал несколько звуковых сигналов рабочим, которые выполняли работы по чистке снега, однако по какой-то причине они остались на месте. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось.
Один рабочий погиб на месте – ему было 34 года. Второго мужчину доставили в больницу. Сейчас на станции работают следователи. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
За последние дни произошло несколько громких ДТП с участием поездов. В Добрушском районе была сбита фура, которая находилась на жд-переезде: обошлось без пострадавших. Аналогичное ДТП произошло вблизи Бреста. В данном случае пострадал машинист пассажирского поезда, а водитель грузовика смог избежать травм.
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Машинист подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
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