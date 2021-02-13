﻿ Поезд сбил двух рабочих, которые чистили снег на путях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поезд сбил двух рабочих, которые чистили снег на путях

14.02.2021 15:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. В Орше поезд сбил двух рабочих, которые чистили снег с железнодорожного полотна, сообщает Следственный комитет.

© Sputnik / Виктор Толочко
На дорогах ― переметы снега: ГАИ объявила специальный план "Погода"

Инцидент произошел 13 февраля на станции "Орша Западная". По данным следствия, по пути следовал дизель-поезд "Орша-Кричев". Машинист подал несколько звуковых сигналов рабочим, которые выполняли работы по чистке снега, однако по какой-то причине они остались на месте. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось.

Один рабочий погиб на месте – ему было 34 года. Второго мужчину доставили в больницу. Сейчас на станции работают следователи. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

За последние дни произошло несколько громких ДТП с участием поездов. В Добрушском районе была сбита фура, которая находилась на жд-переезде: обошлось без пострадавших. Аналогичное ДТП произошло вблизи Бреста. В данном случае пострадал машинист пассажирского поезда, а водитель грузовика смог избежать травм.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Орше двое рабочих попали под поезд, один погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by