Поезд сбил двух рабочих, которые чистили снег на путях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. В Орше поезд сбил двух рабочих, которые чистили снег с железнодорожного полотна, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел 13 февраля на станции "Орша Западная". По данным следствия, по пути следовал дизель-поезд "Орша-Кричев". Машинист подал несколько звуковых сигналов рабочим, которые выполняли работы по чистке снега, однако по какой-то причине они остались на месте. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось.

Один рабочий погиб на месте – ему было 34 года. Второго мужчину доставили в больницу. Сейчас на станции работают следователи. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

За последние дни произошло несколько громких ДТП с участием поездов. В Добрушском районе была сбита фура, которая находилась на жд-переезде: обошлось без пострадавших. Аналогичное ДТП произошло вблизи Бреста. В данном случае пострадал машинист пассажирского поезда, а водитель грузовика смог избежать травм.

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