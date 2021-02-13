Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники милиции проводят проверку по факту изготовления бчб-продукции в одной из частных типографий Минска, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой", - рассказала Чемоданова.

По ее словам, "бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова". Оба работают на этой типографии.

В "теневой бизнес", как отметила официальный представитель МВД, они окунались в конце рабочего дня. "Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно", - добавила Чемоданова.

По информации МВД, работали задержанные по такому графику не один месяц.

Правоохранители изъяли более 100 единиц продукции, включая бчб-флаги, растяжки, наклейки, а также компьютерную технику, рабочие записи с данными покупателей, бухгалтерскими расчетами, лекалами и чертежами.

Действиям задержанным будет дана правовая оценка. По словам Чемодановой, "сейчас они обо всем сожалеют и раскаиваются".