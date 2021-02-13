В Орше двое рабочих попали под поезд, один погиб

Источник материала: Tut.by

В Орше поезд сбил рабочих, которые убирали снег с путей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Днем 13 февраля на станции Орша Западная рабочие убирали снег с железнодорожного полотна. В это время по данному пути шел дизель-поезд Орша — Кричев. Машинист подавал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В результате 39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, второй, 34-летний рабочий, госпитализирован.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка.