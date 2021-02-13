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В Орше двое рабочих попали под поезд, один погиб

14.02.2021 17:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Орше поезд сбил рабочих, которые убирали снег с путей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Днем 13 февраля на станции Орша Западная рабочие убирали снег с железнодорожного полотна. В это время по данному пути шел дизель-поезд Орша — Кричев. Машинист подавал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В результате 39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, второй, 34-летний рабочий, госпитализирован.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка.

 
 
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На станции Орша Западная пассажирский поезд Орша - Кричев сбил двух рабочих, которые очищали от снега железнодорожное полотно.
 
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