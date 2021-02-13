|
В Орше двое рабочих попали под поезд, один погиб
Источник материала: Tut.by
В Орше поезд сбил рабочих, которые убирали снег с путей. Об этом
Днем 13 февраля на станции Орша Западная рабочие убирали снег с железнодорожного полотна. В это время по данному пути шел дизель-поезд Орша — Кричев. Машинист подавал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
В результате 39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, второй, 34-летний рабочий, госпитализирован.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На станции Орша Западная пассажирский поезд Орша - Кричев сбил двух рабочих, которые очищали от снега железнодорожное полотно.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)