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МВД: на базе отдыха под Смолевичами задержано 68 человек

14.02.2021 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев ― Sputnik. На базе отдыха под Смолевичами собрались активисты деструктивных телеграм-каналов, комментирует пресс-служба МВД задержания на оздоровительной базе "Огонек" в Смолевичском районе Минской области.

Как сообщили правоохранители, вечером 13 февраля сотрудники милиции пресекли несанкционированное мероприятие, на котором использовалась незарегистрированная символика.

Задержано 68 человек, были на встрече и несовершеннолетние. На данный момент 10 человек отпустили, в том числе тех, у кого есть маленькие дети.

На взрослых составили протоколы за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, в отношении родителей подростков идет проверка, сообщили в ведомстве.

В МВД пояснили, что участники встречи употребляли спиртное, одна из девушек могла быть воздействием наркотиков. Поэтому она на освидетельствовании в медицинском учреждении.

Что было на базе отдыха

Вечером 13 февраля на базе отдыха "Огонек" в Смолевичском районе проходил концерт с участием ряда белорусских музыкальных коллективов. После артисты стали сообщать родственникам по телефонам о том, что в момент выступления пришли сотрудники правоохранительных органов. Они проверили документы и вещи.

Как выяснилось позже, были задержаны как местные жители, участники мероприятия, так и сами выступающие. Они были доставлены в Смолевичское РОВД. Ближе к утру некоторых отпустили. Остальные же остались в отделении до выяснения всех обстоятельств.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне там проходил концерт белорусских музыкальных групп. Как заверяют правоохранители, мероприятие было несанкционированным.
 
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