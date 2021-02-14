МВД: на базе отдыха под Смолевичами задержано 68 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев ― Sputnik. На базе отдыха под Смолевичами собрались активисты деструктивных телеграм-каналов, комментирует пресс-служба МВД задержания на оздоровительной базе "Огонек" в Смолевичском районе Минской области.

Как сообщили правоохранители, вечером 13 февраля сотрудники милиции пресекли несанкционированное мероприятие, на котором использовалась незарегистрированная символика.

Задержано 68 человек, были на встрече и несовершеннолетние. На данный момент 10 человек отпустили, в том числе тех, у кого есть маленькие дети.

На взрослых составили протоколы за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, в отношении родителей подростков идет проверка, сообщили в ведомстве.

В МВД пояснили, что участники встречи употребляли спиртное, одна из девушек могла быть воздействием наркотиков. Поэтому она на освидетельствовании в медицинском учреждении.

Что было на базе отдыха

Вечером 13 февраля на базе отдыха "Огонек" в Смолевичском районе проходил концерт с участием ряда белорусских музыкальных коллективов. После артисты стали сообщать родственникам по телефонам о том, что в момент выступления пришли сотрудники правоохранительных органов. Они проверили документы и вещи.

Как выяснилось позже, были задержаны как местные жители, участники мероприятия, так и сами выступающие. Они были доставлены в Смолевичское РОВД. Ближе к утру некоторых отпустили. Остальные же остались в отделении до выяснения всех обстоятельств.