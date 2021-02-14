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Сход ледника в Индии: число погибших выросло до 50 человек

14.02.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Количество погибших при обрушении ледника в штате Уттаракханд на севере Индии достигло 50, сообщили местные власти.

По данным МВД страны, ледник, сошедший 7 февраля, привел к существенному подъему уровня воды реки Ришиганга, в результате была уничтожена гидроэлектростанция. Был также поврежден еще один энергетический объект – строящаяся гидроэлектростанция на реке Дхаулиганга.

По последним данным, пропавшими без вести по-прежнему считаются 150 человек. В настоящее время в штате проводится поисковая операция, в которой принимают участие спасатели, полиция и военные.

Предположительно, около 30 человек оказались заблокированными в техническом тоннеле ГЭС на Дхаулиганге: сейчас через пробуренные скважины спасатели пытаются спустить в него камеры, чтобы оценить масштабы разрушений и выявить, есть ли выжившие.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время в штате, где произошло ЧП, проводится поисковая операция, в которой принимают участие спасатели, полиция и военные.
 
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