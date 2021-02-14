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Сход ледника в Индии: число погибших выросло до 50 человек
14.02.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Количество погибших при обрушении ледника в штате Уттаракханд на севере Индии достигло 50, сообщили местные власти.
По данным МВД страны, ледник,
По последним данным, пропавшими без вести по-прежнему считаются 150 человек. В настоящее время в штате проводится поисковая операция, в которой принимают участие спасатели, полиция и военные.
Предположительно, около 30 человек оказались заблокированными в техническом тоннеле ГЭС на Дхаулиганге: сейчас через пробуренные скважины спасатели пытаются спустить в него камеры, чтобы оценить масштабы разрушений и выявить, есть ли выжившие.
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В настоящее время в штате, где произошло ЧП, проводится поисковая операция, в которой принимают участие спасатели, полиция и военные.
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