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Покатались: в Китае десятки человек пострадали из-за поломки аттракциона

14.02.2021 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. По меньшей мере 16 человек пострадали из-за поломки аттракциона в китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа.

Как информирует агентство со ссылкой на власти провинции, в парке развлечений сломалась цепочная карусель. Случился технический сбой, в результате которого люди выпали из качелей.

В интернете появились кадры с места происшествия, в том числе и сам момент аварии.

Пострадавших госпитализировали, как минимум три человека находятся в тяжелом состоянии. Парк полностью приостановил работу, идет следствие.

Аварии на аттракционах

В сентябре 2019 года страшное ЧП случилось в парке развлечений в столице Мексике. Вагонетка на большой скорости сошла с пути и врезалась в стену – погибли два человека.

В октябре 2020 года в австралийском штате Квинсленд посетительница одного из парков развлечений решила прокатиться на аттракционе "Похмелье". В итоге получила тяжелейшие травмы – девушка выпала из кабинки с 30-метровой высоты.

В январе 2020 года в Алматы подросток вылетел из аттракциона "Катапульта" – 13-летнего мальчика не удержали ремни безопасности. В результате он получил перелом ноги.

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Теги: Минск
 
 
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ЧП случилось в одном из парков развлечений провинции Хунань, несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.
 
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