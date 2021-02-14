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Страшная авария под Гродно: два человека погибли, двое в больнице
14.02.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате аварии в пригороде Гродно, сообщили в управлении областной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 08:00 в воскресенье 14 февраля на автомобильной дороге Озеры – Гродно, возле деревни Путришки
ГАИ МВД Беларуси
"Столкнулись легковой автомобиль Audi и микроавтобус Ford. От полученных травм на месте происшествия скончались 54-летний водитель и 33-летний пассажир Audi", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что помощь медиков понадобилась еще двум людям – пассажирам легковушки и микроавтобуса.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.
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Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии в пригороде областного центра.
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