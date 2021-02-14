Страшная авария под Гродно: два человека погибли, двое в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате аварии в пригороде Гродно, сообщили в управлении областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 08:00 в воскресенье 14 февраля на автомобильной дороге Озеры – Гродно, возле деревни Путришки

"Столкнулись легковой автомобиль Audi и микроавтобус Ford. От полученных травм на месте происшествия скончались 54-летний водитель и 33-летний пассажир Audi", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что помощь медиков понадобилась еще двум людям – пассажирам легковушки и микроавтобуса.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

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