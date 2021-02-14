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Группу протестных лыжников задержали под Молодечно
14.02.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали вблизи Молодечно группу лыжников, которые, по данным правоохранителей, устроили несанкционированный митинг, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД.
Информация о группе граждан, собравшихся су подстанции вблизи деревни Лешно, поступила в Молодечненский РОВД из филиала РУП "Минскэнерго".
"Сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики", – сказали в МВД.
Там также отметили, что были задержаны активные участники – восемь мужчин и 11 женщин, их доставили в райотдел.
При досмотре у граждан нашли флаги, растяжки, баллончик с красной краской, бело-красные зонтики.
В отношении задержанных молодечненцев начаты административные процессы.
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При досмотре у граждан нашли флаги, растяжки, баллончик с красной краской, бело-красные зонтики.
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