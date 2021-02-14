МЧС: за сутки вытащили из сугробов более 250 машин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. За прошедшие сутки из снежных заносов по всей стране отбуксировано 254 машины, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Спасатели вытащили из сугроба в том числе автобус, который следовал по маршруту Солигорск – Минск. В транспортном средстве находилось 27 детей и 13 взрослых. Пострадавших нет.

Наибольшее количество авто, попавших в снежные заносы, было в Могилевской области – 129. В Минске таких случаев меньше всего: помощь понадобилась владельцу одного транспортного средства. Во всех ситуациях обошлось без пострадавших.

Уборка Минска от снега

В Минске на уборку снега вывели спецтехнику – около 700 единиц. Помогают в расчистке дворов и неравнодушные граждане – только в Заводском районе вышли свыше 1300 человек.

Оказывают помощь в выходные дни дорожникам и работникам ЖКХ студенты вузов, учащиеся школ, сотрудники предприятий и организаций. Для ликвидации последствий стихии вышли на городские улицы и во дворы военные и сотрудники ГАИ.

Одиноким пожилым людям волонтеры расчищают от снега придомовую территорию.

Циклон Volker

Беларусь сейчас находится под влиянием снежного циклона Volker . По сообщениям Белгидромета, на большей части республики 15 февраля сохранится порывистый ветер. Температура воздуха днем составит от –7 до –14°С.

Несмотря на то, что циклон Volker смещается в сторону России, это не последнее похолодание за эту зиму. Вторая половина февраля будет такая же холодная, как и первая. По данным синоптиков, температура будет на 6–9 градусов ниже нормы .