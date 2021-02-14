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МЧС: за сутки вытащили из сугробов более 250 машин
14.02.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. За прошедшие сутки из снежных заносов по всей стране отбуксировано 254 машины, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Спасатели вытащили из сугроба в том числе автобус, который следовал по маршруту Солигорск – Минск. В транспортном средстве находилось 27 детей и 13 взрослых. Пострадавших нет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Наибольшее количество авто, попавших в снежные заносы, было в Могилевской области – 129. В Минске таких случаев меньше всего: помощь понадобилась владельцу одного транспортного средства. Во всех ситуациях обошлось без пострадавших.
Уборка Минска от снега
В Минске на уборку снега вывели спецтехнику – около 700 единиц. Помогают в расчистке дворов и неравнодушные граждане – только в Заводском районе вышли свыше 1300 человек.
Оказывают помощь в выходные дни дорожникам и работникам ЖКХ студенты вузов, учащиеся школ, сотрудники предприятий и организаций. Для ликвидации последствий стихии вышли на городские улицы и во дворы военные и сотрудники ГАИ.
Одиноким пожилым людям волонтеры расчищают от снега придомовую территорию.
Циклон Volker
Беларусь сейчас находится под влиянием снежного
Несмотря на то, что циклон Volker смещается в сторону России, это не последнее похолодание за эту зиму. Вторая половина февраля будет такая же холодная, как и первая. По данным синоптиков, температура будет
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Чаще всего в заносы попадали автомобили в Могилевской области, меньше – в Минске, где дороги все выходные расчищают и коммунальщики, и добровольцы.
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