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МЧС: за сутки вытащили из сугробов более 250 машин

14.02.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. За прошедшие сутки из снежных заносов по всей стране отбуксировано 254 машины, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Спасатели вытащили из сугроба в том числе автобус, который следовал по маршруту Солигорск – Минск. В транспортном средстве находилось 27 детей и 13 взрослых. Пострадавших нет.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Наибольшее количество авто, попавших в снежные заносы, было в Могилевской области – 129. В Минске таких случаев меньше всего: помощь понадобилась владельцу одного транспортного средства. Во всех ситуациях обошлось без пострадавших.

Уборка Минска от снега

В Минске на уборку снега вывели спецтехнику – около 700 единиц. Помогают в расчистке дворов и неравнодушные граждане – только в Заводском районе вышли свыше 1300 человек.

Оказывают помощь в выходные дни дорожникам и работникам ЖКХ студенты вузов, учащиеся школ, сотрудники предприятий и организаций. Для ликвидации последствий стихии вышли на городские улицы и во дворы военные и сотрудники ГАИ.

Одиноким пожилым людям волонтеры расчищают от снега придомовую территорию.

Циклон Volker

Беларусь сейчас находится под влиянием снежного циклона Volker. По сообщениям Белгидромета, на большей части республики 15 февраля сохранится порывистый ветер. Температура воздуха днем составит от –7 до –14°С.

Несмотря на то, что циклон Volker смещается в сторону России, это не последнее похолодание за эту зиму. Вторая половина февраля будет такая же холодная, как и первая. По данным синоптиков, температура будет на 6–9 градусов ниже нормы.

 
Теги: Минск
 
 
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Чаще всего в заносы попадали автомобили в Могилевской области, меньше – в Минске, где дороги все выходные расчищают и коммунальщики, и добровольцы.
 
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