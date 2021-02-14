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Интернет почти полностью отключили в Мьянме
15.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Практически полное отключение интернета произошло в Мьянме, сообщила организация NetBlocks, анализирующая работу сети.
По ее данным, в стране "вслед за информационной блокадой по приказу властей" с часа ночи по местному времени зафиксировано почти полное отключение интернета.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
Ранее в стране после прихода к власти военных и произошедших из-за этого протестов были перебои с доступом в сеть. Неделей ранее NetBlocks проинформировал, что доступ к интернету упал наполовину.
Переворот произошел в Мьянме в начале февраля, захватившие власть военные ввели на год чрезвычайное положение и пообещали после его окончания провести выборы. В настоящее время под арестом находятся некоторые депутаты и функционеры партии "Национальная лига за демократию", а также свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и госсоветник Аун Сан Су Чжи.
В стране продолжаются массовые уличные акции недовольных – демонстранты требуют немедленно освободить арестованных. В Мьянме ширится кампания гражданского неповиновения: медики, преподаватели, госслужащие и сотрудники предприятий прекращают работу – в знак протеста против переворота.
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Ранее в стране после прихода к власти военных и произошедших из-за этого протестов были перебои с доступом в сеть.
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