Символ ультралиберализма: умер 50-й президент Аргентины Карлос Менем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Бывший президент Аргентины Карлос Менем скончался в возрасте 90 лет, сообщила газета El Pais .

50-й президент страны находился в больнице с инфекцией мочеполовой системы. Смерть наступила от осложнений на сердце.

Менема называют одним из самых противоречивых политиков за всю историю страны. Он был ультралибералом, погрузившим в итоге Аргентину в глубокий экономический кризис. Его пребывание в должности главы государства связывали не только с торжеством демократии и расцветом частной собственности – при Менеме в стране расцвела коррупция и вырос уровень безработицы.

Менем руководил страной 1989 по 1999 год – два срока. Он попытался баллотироваться в третий раз, но не смог добиться внесения изменений в конституцию.

В 2001 году его поместили под домашний арест за контрабанду оружия в Эквадор и Хорватию, несмотря на эмбарго ООН. Бывший президент был заключен на пять месяцев вместе со своей женой, бывшей чилийской "Мисс Вселенная" Сесилией Болокко.

Менем умер в должности сенатора, она позволяла ему многократно избегать тюремного заключения за коррупционные преступления.