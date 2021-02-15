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Дело о коктейле Молотова на крыльце прокуратуры Жодино направлено в суд
15.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о поджоге коктейля Молотова на крыльце здания прокуратуры в Жодино, сообщили в СК.
По данным следствия, 31-летний житель города Жодино вечером 7 октября по месту жительства изготовил самодельное зажигательное устройство, состоящее из смеси бензина с керосином и петард. Затем ночью принес его к зданию городской прокуратуры и поджег.
В результате разлета горящей смеси из нефтепродуктов, частей бутылки и иных предметов была повреждена входная дверь и козырек над входом в задние.
"Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в прокуратуру", – сообщили Sputnik в понедельник в СК.
Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и по ч. 1 ст. 295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса.
На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, его ждет суд.
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