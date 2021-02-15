Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. В Минске снова проверяют сообщение о минировании, на этот раз "заминировали" Минский завод шестерен.

Сообщение о минировании пришло на электронную почту предприятия ночью. К утру сотрудники сообщили об угрозах в милицию. С утра на месте работает саперно-пиротехническая группа.

"На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности… Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", – говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.

Накануне VI Всебелорусского народного собрания в милицию поступало несколько сообщений о минировании зданий: исполкомы, суды, гостиницы. Так, 10 февраля в милицию поступило сразу несколько подобных звонков: "заминировали" Мингорисполком, здание Мингорсуда, гостиницы "Минск" и "Президент-Отель". Сообщения в итоге не подтвердились.

11 февраля в милицию также поступали сообщения о минировании зданий, но в итоге и они не подтвердились.

Ранее неизвестные уже "собирались взорвать" самолет из Минска в Стокгольм, метрополитен , железнодорожный вокзал, крупные торговые центры и 5 школ. Все эти сообщения в итоге также не подтвердились.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.