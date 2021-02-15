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В Минске "заминировали" завод, милиция проверяет информацию
15.02.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. В Минске снова проверяют сообщение о минировании, на этот раз "заминировали" Минский завод шестерен.
Сообщение о минировании пришло на электронную почту предприятия ночью. К утру сотрудники сообщили об угрозах в милицию. С утра на месте работает саперно-пиротехническая группа.
"На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности… Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", – говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.
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Накануне VI Всебелорусского народного собрания в милицию поступало несколько сообщений о минировании зданий: исполкомы, суды, гостиницы. Так, 10 февраля в милицию
11 февраля в милицию также поступали сообщения о минировании зданий, но в итоге и они не подтвердились.
Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.
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На электронную почту предприятия пришло сообщение о минировании, на месте работают саперы.
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