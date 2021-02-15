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В Хотимском районе под тяжестью снега рухнула крыша коровника
Источник материала: Tut.by
Днем 14 февраля обрушилась металлическая крыша коровника на площади 50 кв. метров. Об этом
Это произошло на территории молочно-товарной фермы ОАО «Октябрь-Березки» в агорогородке Березки Хотимского р-на Могилевской области.
Пострадавших нет.
Причина обрушения — ветхость строительных конструкций и тяжесть снега.
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Пострадавших нет.
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