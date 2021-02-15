Покушение на убийство милиционеров: минчанину грозит до 25 лет заключения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о наезде на сотрудника, обвиняемым проходит минчанин, ему грозит до 25 лет лишения свободы, сообщил Sputnik начальник главного следственного управления Следственного комитета Евгений Архиреев.

В материалах уголовного дела речь идет о событиях 11 августа 2020 года, когда 25-летний минчанин совершил умышленный наезд на сотрудника милиции на улице Притыцкого.

"Действия обвиняемого квалифицированы следствием по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси, в числе которых участие в массовых беспорядках, покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел и заведомо ложный донос", – сказал Архиреев.

По его словам, обвиняемый находится под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Как следует из материалов дела, минчанин, поддавшись распространяемым в сети Интернет призывам, принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Минска, переросших в массовые беспорядки.

С целью избежать ответственности он предварительно снял регистрационные знаки с автомобиля, рассказал Архиреев.

По его словам, около 1 часа ночи на улице Притыцкого, управляя автомобилем БМВ, обвиняемый совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников органов внутренних дел – военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка.

"Он скрылся с места происшествия. Бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби позвонил по спецлинии 102 ГУВД Мингорисполкома и заявил об угоне автомобиля", – рассказал начальник главного следственного управления.

Дела за наезды на милиционеров

Также Архиреев напомнил, что СК уже ранее завершил расследование дела в отношении 45-летнего минчанина, который 12 августа на проспекте Победителей в Минске совершил умышленный наезд автомобилем "Шкода Кодиак" на сотрудника ГАИ.

В розыск объявлен 41-летний водитель автомобиля "Фольксваген-Пассат", совершивший 11 августа на улице Притыцкого наезд на военнослужащих внутренних войск. С места происшествия обвиняемый скрылся, автомобиль без регистрационных знаков оставил на территории Минского района, отметил он. Архиреев утончил, что санкция статьи 362 УК Республики Беларусь за покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет.

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