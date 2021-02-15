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В Столинском районе в больницу с отравлением попал годовалый ребенок: он выпил капли для глаз

15.02.2021 12:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Годовалый ребенок попал в больницу с признаками отравления, сообщает СК.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 12 февраля 30-летняя жительница Столинского района разбирала дома семейную аптечку. Женщина положила в пакет на пол флакон с остатками капель для глаз.

Когда она на несколько минут отвлеклась, ее годовалый сын достал из пакета бутылочку и выпил содержимое. Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление».

 
 
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Мама отвлеклась на несколько минут, а ребенок выпил жидкость из флакона.
 
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