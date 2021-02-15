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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершено расследование уголовного дела в Жодино УСК Минской области завершило расследование уголовного дела об особо злостном хулиганстве и незаконном обороте горючих веществ в Жодино. По сути, добавили...

УСК Минской области завершило расследование уголовного дела об особо злостном хулиганстве и незаконном обороте горючих веществ в Жодино. По сути, добавили следователи, это был акт устрашения и неповиновения. 8 октября 31-летний житель города привел в действие самодельное зажигательное устройство из смеси бензина, керосина и петард у административного здания. В результате была повреждена входная дверь и козырек над входом. Ущерб составил более 1,5 тысячи рублей. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. Мужчина находится под стражей. Материалы переданы для направления в суд.В СК напомнили: сообщения с угрозами, призывы к массовым беспорядкам в публичных чатах, осквернение зданий циничными надписями может быть квалифицировано как преступление, а следовательно - грозит уголовная ответственность.