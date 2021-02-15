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Завершено расследование уголовного дела в Жодино
Источник материала: БTУСК Минской области завершило расследование уголовного дела об особо злостном хулиганстве и незаконном обороте горючих веществ в Жодино. По сути, добавили следователи, это был акт устрашения и неповиновения. 8 октября 31-летний житель города привел в действие самодельное зажигательное устройство из смеси бензина, керосина и петард у административного здания. В результате была повреждена входная дверь и козырек над входом. Ущерб составил более 1,5 тысячи рублей. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. Мужчина находится под стражей. Материалы переданы для направления в суд.
Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минской области: "Следственными подразделениями УСК по Минской области с августа 2020 года по февраль 2021 года возбуждено 345 уголовных дел о преступлениях, связанных с массовыми беспорядками и протестными акциями. В основном это уголовные дела о насилии либо угрозе его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, оскорблении представителей власти, хулиганстве. Более половины обвиняемых временно не работали и ранее привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Почти 40 % ранее судимы, более 50 дел возбуждено следователями центрального региона по факту оскорбления представителей власти".
В СК напомнили: сообщения с угрозами, призывы к массовым беспорядкам в публичных чатах, осквернение зданий циничными надписями может быть квалифицировано как преступление, а следовательно - грозит уголовная ответственность.
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УСК Минской области завершило расследование уголовного дела об особо злостном хулиганстве и незаконном обороте горючих веществ в Жодино. По сути, добавили...
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