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Беларусь направила Латвии запрос о выдаче Цепкало

15.02.2021 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Латвии просьбу о выдаче экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в главном надзорном ведомстве Беларуси.

Цепкало выдвигался на пост главы на прошедших президентских выборах в 2020 году. ЦИК отбраковал нескольких тысяч подписей избирателей, в регистрации кандидатом ему было отказано. В середине лета, за несколько недель до основного дня голосования, бывший глава Парка высоких технологий уехал в Москву, затем в Киев, оттуда – в Варшаву. Теперь он находится в Латвии.

"Уголовное дело в отношении Цепкало находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси", - сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
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Цепкало грозит до 15 лет колонии.

Между Беларусью и Латвией в уголовно-правовой сфере действует Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.

Цепкало - не единственный оппозиционный активист, выдачи которого добивается Минск после прошедших в стране президентских выборов. В Варшаву Минском направлены запросы о выдаче основателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича. Им инкриминированы преступления по ряду статей УК, в том числе организация массовых беспорядков, умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

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Теги: Минск
 
 
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Бывшего главу ПВТ, который претендовал на президентское кресло в Беларуси, обвиняют в коррупционных преступлениях, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
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