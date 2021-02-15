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Беларусь направила Латвии запрос о выдаче Цепкало
15.02.2021 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Латвии просьбу о выдаче экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в главном надзорном ведомстве Беларуси.
"Уголовное дело в отношении Цепкало находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси", - сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.
© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
Цепкало грозит до 15 лет колонии.
Между Беларусью и Латвией в уголовно-правовой сфере действует Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года.
Цепкало - не единственный оппозиционный активист, выдачи которого добивается Минск после прошедших в стране президентских выборов. В Варшаву Минском
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Бывшего главу ПВТ, который претендовал на президентское кресло в Беларуси, обвиняют в коррупционных преступлениях, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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