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Брестский дрифт: машина такси въехала в остановку
15.02.2021 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Автомобиль такси "припарковался" на остановке общественного транспорта в результате заноса на дороге, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
Авария произошла около пяти часов утра в понедельник 15 февраля на улице Брестских дивизий.
© Photo : ГАИ ГУВД Мингорисполкома
"Брестчанин на Volkswagen двигался в сторону центра. На пересечении с переулком Авиационным водитель не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего автомобиль ушел в неуправляемый занос", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что после этого машина оказалась на остановочном пункте, где, к счастью, в этот момент никого не было.
Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции привлекли таксиста к ответственности за нарушение ПДД.
В ГАИ напомнили, что в настоящее время в Бресте из-за снегопадов осложнена дорожная обстановка, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными при движении – соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
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По информации областной Госавтоинспекции, к счастью, в момент ДТП на остановочном пункте не было людей.
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