Брестский дрифт: машина такси въехала в остановку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Автомобиль такси "припарковался" на остановке общественного транспорта в результате заноса на дороге, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла около пяти часов утра в понедельник 15 февраля на улице Брестских дивизий.

"Брестчанин на Volkswagen двигался в сторону центра. На пересечении с переулком Авиационным водитель не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего автомобиль ушел в неуправляемый занос", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что после этого машина оказалась на остановочном пункте, где, к счастью, в этот момент никого не было.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции привлекли таксиста к ответственности за нарушение ПДД.

В ГАИ напомнили, что в настоящее время в Бресте из-за снегопадов осложнена дорожная обстановка, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными при движении – соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.