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Молодечненец на вокзале в Витебске хотел обменять поддельные доллары

15.02.2021 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Пассажир поезда в Витебске пытался обменять на рубли 550 долларов США, которые оказались фальшивыми, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По информации правоохранителей, житель Молодечно возвращался домой с заработков в России. В областном центре во время ожидания пересадки он отправился в обменный пункт, чтобы поменять часть своих денег на белорусские рубли.

Алексей Сухоруков
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"Во время банковской операции кассир обратил внимание на 11 купюр достоинством по 50 долларов. Догадку работника финансового учреждения подтвердили и эксперты. Они установили, что все банкноты поддельные", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что 35-летний мужчина был задержан. Позже оперативникам он рассказал, что купил доллары в РФ по выгодному курсу у незнакомца.

При этом российские рубли и евро, которые молодечненец тоже хотел поменять, оказались настоящими.

Следователями по факту изготовления поддельных долларовых купюр возбуждено уголовное дело.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мужчина следователям рассказал, что купил доллары в России у незнакомца, который предложил весьма выгодный курс.
 
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