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Молодечненец на вокзале в Витебске хотел обменять поддельные доллары
15.02.2021 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Пассажир поезда в Витебске пытался обменять на рубли 550 долларов США, которые оказались фальшивыми, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
По информации правоохранителей, житель Молодечно возвращался домой с заработков в России. В областном центре во время ожидания пересадки он отправился в обменный пункт, чтобы поменять часть своих денег на белорусские рубли.
Алексей Сухоруков
"Во время банковской операции кассир обратил внимание на 11 купюр достоинством по 50 долларов. Догадку работника финансового учреждения подтвердили и эксперты. Они установили, что все банкноты поддельные", – сказали в УВД.
Там также уточнили, что 35-летний мужчина был задержан. Позже оперативникам он рассказал, что купил доллары в РФ по выгодному курсу у незнакомца.
При этом российские рубли и евро, которые молодечненец тоже хотел поменять, оказались настоящими.
Следователями по факту изготовления поддельных долларовых купюр возбуждено уголовное дело.
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Мужчина следователям рассказал, что купил доллары в России у незнакомца, который предложил весьма выгодный курс.
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