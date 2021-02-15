Молодечненец на вокзале в Витебске хотел обменять поддельные доллары

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Пассажир поезда в Витебске пытался обменять на рубли 550 долларов США, которые оказались фальшивыми, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По информации правоохранителей, житель Молодечно возвращался домой с заработков в России. В областном центре во время ожидания пересадки он отправился в обменный пункт, чтобы поменять часть своих денег на белорусские рубли.

"Во время банковской операции кассир обратил внимание на 11 купюр достоинством по 50 долларов. Догадку работника финансового учреждения подтвердили и эксперты. Они установили, что все банкноты поддельные", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что 35-летний мужчина был задержан. Позже оперативникам он рассказал, что купил доллары в РФ по выгодному курсу у незнакомца.

При этом российские рубли и евро, которые молодечненец тоже хотел поменять, оказались настоящими.

Следователями по факту изготовления поддельных долларовых купюр возбуждено уголовное дело.

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