Милиция провела рейд по Зыбицкой в Минске: найдены мигранты-нелегалы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Правоохранительные органы Минска привлекли к ответственности 25 иностранных граждан за нарушение правил пребывания в Беларуси, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники управления по гражданству и миграции ГУВД провели проверку заведений общепита, расположенных на столичной улице Зыбицкой, а также свыше 800 частных адресов.

"По результатам за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 25 иностранных граждан и лиц без гражданства", – сказали в управлении.

Там также отметили, что протоколы составляли по статьям 23.53 и 23.55 КоАП – проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, и нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

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