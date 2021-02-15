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Гонщик на BMW устроил массовую аварию на МКАД
16.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате массовой аварии на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
ДТП с участием шести авто произошло в понедельник 15 февраля в Октябрьском районе – у развязки МКАД с улицей Кижеватова.
© Photo : ГАИ Минска
"Водитель BMW из-за неправильно выбранной скорости при перестроении ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Mazda", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что после этого BMW врезался в Ford, а далее – в Peugeot и Mercedes Sprinter. Микроавтобус от удара отбросило на грузовик МАЗ.
В ДТП пострадали пассажир и водитель BMW, а также мужчина, находившийся за рулем Ford. Их для оказания необходимой помощи доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля BMW при движении по кольцевой превысил скорость при перестроении.
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