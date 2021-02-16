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Побиты рекорды холодов: снежная буря обрушилась на США

16.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Снежная буря обрушилась на США, она продолжается в двадцати пяти штатах на на Среднем Западе и в южной части страны, где проживают порядка 150 миллионов человек, об этом сообщает Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов.

© Sputnik / Мария Амелина
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Больше всего досталось Техасу. Из-за обрыва проводов света лишились более 2,8 миллионов человек. Из-за непривычных для южных штатов морозов вышел из строя водопровод: полопались неутепленные трубы. Газ на электростанции подается ограниченно.

Пострадали также жители Орегона, где без  электроэнергии сейчас порядка 300 тысяч жителей штата.

Света также нет во многих населенных пунктах в Арканзасе, Миссури, Миссисипи, Оклахоме. Власти рекомендуют местным жителям воздержаться от поездок на автомобилях.

По информации Национальной метеослужбы, таких аномально низких температур в США давно не было: рекорды холодов побиты в 24 городах. В семи штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ожидается, что буря в ближайшие дни не утихнет, холод может усилиться.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Наиболее пострадал штат Техас, метеорологи предполагают, что в ближайшие дни погода будет ухудшаться.
 
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