Побиты рекорды холодов: снежная буря обрушилась на США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Снежная буря обрушилась на США, она продолжается в двадцати пяти штатах на на Среднем Западе и в южной части страны, где проживают порядка 150 миллионов человек, об этом сообщает Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов.

Больше всего досталось Техасу. Из-за обрыва проводов света лишились более 2,8 миллионов человек. Из-за непривычных для южных штатов морозов вышел из строя водопровод: полопались неутепленные трубы. Газ на электростанции подается ограниченно.

Пострадали также жители Орегона, где без электроэнергии сейчас порядка 300 тысяч жителей штата.

Света также нет во многих населенных пунктах в Арканзасе, Миссури, Миссисипи, Оклахоме. Власти рекомендуют местным жителям воздержаться от поездок на автомобилях.

По информации Национальной метеослужбы, таких аномально низких температур в США давно не было: рекорды холодов побиты в 24 городах. В семи штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ожидается, что буря в ближайшие дни не утихнет, холод может усилиться.