В Беларуси проходят массовые обыски у журналистов и правозащитников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев — Sputnik. В рамках предварительного расследования СК проводятся обыски у белорусских журналистов и правозащитников.

Сообщения об обысках появились сегодня в Telegram-канале Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), позже информацию подтвердил Следственный комитет республики.

"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", - говорится в сообщении СК.

Обыски санкционированы Генпрокуратурой. В рамках расследования уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси обыски поводят сотрудники ГУБОПиК МВД.

"Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий", - сообщили в СК.

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