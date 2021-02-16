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В Беларуси проходят массовые обыски у журналистов и правозащитников
16.02.2021 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. В рамках предварительного расследования СК проводятся обыски у белорусских журналистов и правозащитников.
Сообщения об обысках появились сегодня в Telegram-канале Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), позже информацию подтвердил Следственный комитет республики.
"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", - говорится в сообщении СК.
Обыски санкционированы Генпрокуратурой. В рамках расследования уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси обыски поводят сотрудники ГУБОПиК МВД.
"Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий", - сообщили в СК.
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Следственный комитет проводит расследование уголовного дела по ст. 342 УК Беларуси - организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо...
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