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Организаторам подпольных турниров по покеру огласили приговор

16.02.2021 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Двух человек признали виновными в незаконной предпринимательской деятельности, они проведут в колонии по полтора года.

Подпольный покерный клуб работал в Жлобине с 25 марта 2014 года по 20 декабря 2019. Учредителем и фактическим руководителем был 44-летний местный житель, его 38-летний партнер был администратором. Турниры на деньги, которые запрещены по закону, были организованы под видом спортивных соревнований на интерес.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 500 базовых величин, что в денежном выражении составляет 14 500 рублей с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет каждому", – говорится в сообщении Гомельского областного суда. 

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Отметим, до приговора суда один из обвиняемых внес залог и находился на свободе, второй был выпущен под личное поручительство. В итоге в отношении обоих мера пресечения изменена на заключение под стражу.

С обоих обвиняемых суд постановил взыскать доход от незаконной предпринимательской деятельности в пользу государства на сумму 76 168 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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Теги: Минск
 
 
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Турниры по покеру на деньги успешно проходили в Жлобине в течение пяти лет, пока в налоговую не обратился один из игроков.
 
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