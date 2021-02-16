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Массовое ДТП на МКАД в Минске
Источник материала: БT
Ушел в неуправляемый занос. Массовая авария на МКАД в Минске. По предварительной информации, БМВ ехал по внешнему кольцу, не справился при перестроении из-за неправильно выбранной скорости, врезался в попутно двигавшуюся "мазду", затем в "форд", "пежо" и микроавтобус. От удара последний отбросило в грузовой МАЗ. Автомобили получили механические повреждения. Водитель и пассажир БМВ, а также водитель "форда" с травмами доставлены в больницу.
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Ушел в неуправляемый занос. Массовая авария на МКАД в Минске. По предварительной информации, БМВ ехал по внешнему кольцу, не справился при перестроении из-за...
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