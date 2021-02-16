ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Массовое ДТП на МКАД в Минске

16.02.2021 10:34 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ушел в неуправляемый занос. Массовая авария на МКАД в Минске. По предварительной информации, БМВ ехал по внешнему кольцу, не справился при перестроении из-за неправильно выбранной скорости, врезался в попутно двигавшуюся "мазду", затем в "форд", "пежо" и микроавтобус. От удара последний отбросило в грузовой МАЗ. Автомобили получили механические повреждения. Водитель и пассажир БМВ, а также водитель "форда" с травмами доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ушел в неуправляемый занос. Массовая авария на МКАД в Минске. По предварительной информации, БМВ ехал по внешнему кольцу, не справился при перестроении из-за...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Гонщик на BMW устроил массовую аварию на МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by