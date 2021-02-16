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В Могилеве пенсионерка вышла из дома и пропала. Вы ее не видели?

16.02.2021 12:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве пропала 70-летняя Галина Константиновна Пьянова, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс». Женщина ушла из дома на проспекте Шмидта, 58, 15 февраля — и больше о ней ничего не известно.


Женщина живет в садовом товариществе «Химик» в Могилевском районе.

На вид Галине Константиновне 65−70 лет, у нее среднее телосложение и короткие седые волосы. Была одета в темно-коричневое драповое пальто с меховым воротником, коричневые вязаные штаны, серую вязаную шапку и черные сапоги с белой опушкой.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, позвоните, пожалуйста, по телефонам +375292460004 либо 102.

 
Теги: Могилев
 
 
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Женщина вчера ушла из дома на проспекте Шмидта, 58, - и больше о ней ничего не известно.
 
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