В Могилеве пенсионерка вышла из дома и пропала. Вы ее не видели?

Источник материала: Tut.by

В Могилеве пропала 70-летняя Галина Константиновна Пьянова, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс». Женщина ушла из дома на проспекте Шмидта, 58, 15 февраля — и больше о ней ничего не известно.





Женщина живет в садовом товариществе «Химик» в Могилевском районе.

На вид Галине Константиновне 65−70 лет, у нее среднее телосложение и короткие седые волосы. Была одета в темно-коричневое драповое пальто с меховым воротником, коричневые вязаные штаны, серую вязаную шапку и черные сапоги с белой опушкой.

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