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Автобус с пассажирами ушел под воду в Индии, погибли десятки человек

16.02.2021 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев - Sputnik. В Индии автобус с пассажирами полностью ушел под воду, по меньшей мере 40 человек погибло, сообщает Hindustan Times.

Авария случилась в районе города Сидхи, транспортное средство упало в речной канал. Всего транспортное средство перевозило более 60 человек, многих пока не удалось найти.

Идет спасательная операция. На месте работают правоохранительные органы. Причины ДТП сейчас устанавливается.

Аварии с автобусами

Крупные дорожно-транспортные происшествия с пассажирским транспортом регулярно случаются в Индии.

© Photo : ГУ МВД России по Самарской области
В автокатастрофе под Самарой погибли 12 человек

14 февраля в штате Андхра-Прадеш погибло 14 человек, еще четыре получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и грузовика. Пострадавшие в ДТП были направлены в больницу, их состояние оценивалось как критическое. Причиной аварии могла стать лопнувшая шина одно из транспортных средств.

26 человек погибли и более 30 получили ранения при столкновении автобуса с авторикшей рядом с городом Нашик в штате Махараштра. Оба автомобиля упали в колодец.

Как минимум 10 человек погибли 18 ноября в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в штате Гуджарат. Микроавтобус, перевозивший 27 человек, врезался в контейнеровоз. Ещё 16 человек серьезно пострадали в аварии.

Причинами большого количества смертельных аварий на дорогах Индии называют плохие дороги, а также устаревший пассажирский транспорт.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Транспортное средство упало в речной канал, многих людей до сих не удалось найти - спасательная операция продолжается.
 
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