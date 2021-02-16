Автобус с пассажирами ушел под воду в Индии, погибли десятки человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев - Sputnik. В Индии автобус с пассажирами полностью ушел под воду, по меньшей мере 40 человек погибло, сообщает Hindustan Times.

Авария случилась в районе города Сидхи, транспортное средство упало в речной канал. Всего транспортное средство перевозило более 60 человек, многих пока не удалось найти.

Идет спасательная операция. На месте работают правоохранительные органы. Причины ДТП сейчас устанавливается.

Аварии с автобусами

Крупные дорожно-транспортные происшествия с пассажирским транспортом регулярно случаются в Индии.

14 февраля в штате Андхра-Прадеш погибло 14 человек, еще четыре получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и грузовика. Пострадавшие в ДТП были направлены в больницу, их состояние оценивалось как критическое. Причиной аварии могла стать лопнувшая шина одно из транспортных средств.

26 человек погибли и более 30 получили ранения при столкновении автобуса с авторикшей рядом с городом Нашик в штате Махараштра. Оба автомобиля упали в колодец.

Как минимум 10 человек погибли 18 ноября в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в штате Гуджарат. Микроавтобус, перевозивший 27 человек, врезался в контейнеровоз. Ещё 16 человек серьезно пострадали в аварии.

Причинами большого количества смертельных аварий на дорогах Индии называют плохие дороги, а также устаревший пассажирский транспорт.

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