|
Автобус с пассажирами ушел под воду в Индии, погибли десятки человек
16.02.2021 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев - Sputnik. В Индии автобус с пассажирами полностью ушел под воду, по меньшей мере 40 человек погибло, сообщает Hindustan Times.
Авария случилась в районе города Сидхи, транспортное средство упало в речной канал. Всего транспортное средство перевозило более 60 человек, многих пока не удалось найти.
Идет спасательная операция. На месте работают правоохранительные органы. Причины ДТП сейчас устанавливается.
Аварии с автобусами
Крупные дорожно-транспортные происшествия с пассажирским транспортом регулярно случаются в Индии.
14 февраля в штате Андхра-Прадеш погибло 14 человек, еще четыре получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и грузовика. Пострадавшие в ДТП были направлены в больницу, их состояние оценивалось как критическое. Причиной аварии могла стать лопнувшая шина одно из транспортных средств.
26 человек погибли и более 30 получили ранения при столкновении автобуса с авторикшей рядом с городом Нашик в штате Махараштра. Оба автомобиля упали в колодец.
Как минимум 10 человек погибли 18 ноября в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в штате Гуджарат. Микроавтобус, перевозивший 27 человек, врезался в контейнеровоз. Ещё 16 человек серьезно пострадали в аварии.
Причинами большого количества смертельных аварий на дорогах Индии называют плохие дороги, а также устаревший пассажирский транспорт.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортное средство упало в речной канал, многих людей до сих не удалось найти - спасательная операция продолжается.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)