Крупный наркосиндикат выявила милиция на юге Беларуси – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Все задержанные работали на один интернет-магазин, в обороте которого были наркотики на 230 тысяч долларов.

Наркоконтроль вышел на организованную преступную группу в декабре 2020-го. Был задержан 19-летний житель Гомеля, у него дома и в специальных тайниках изъяли амфетамин и альфа-PVP.

"В последующем у членов группы было обнаружено свыше 2,5 кг альфа-PVP, 0,7 кг мефедрона, 0,5 кг амфетамина, 200 гр гашиша и 180 гр MDMA (экстази). Это почти 14 000 разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет около 230 000 долларов", - рассказал сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.

После первого задержания оперативники начали устанавливать остальных членов наркосиндиката. В итоге были задержаны больше 30 человек, большинство из них жители Гомельщины, еще несколько человек – из Могилевской области. Самому младшему всего 16 лет, самому старшему – 40. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за оборот наркотиков.

В МВД отмечают, что изобличили наркосиндикат благодаря современным тактическим приемам и методам. Возбуждено уголовное дело, поиск причастных к деятельности интернет-магазина продолжается.

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