Стала известна причина гибели парня, задержанного на первой акции протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Заболевание сердечно-сосудистой системы привело к летальному исходу Александра Вихора, сообщили в управлении Следственного комитета Беларуси по Гомельской области.

Гомельчанин Александр Вихор умер 11 августа в возрасте 25 лет. Инцидент произошел спустя несколько дней после его задержания во время разгона протестующих.

"К наступлению смерти привели внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы. В связи с этим в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления", - цитирует БелТА начальника управления СК Беларуси по Гомельской области Сергея Удовикова.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Александр умер от острой недостаточности кровообращения, которая развилась из-за имевшихся заболеваний сердечно-сосудистой системы. Экспертная комиссия залючила, что развившееся у парня нарушение психической деятельности маскировало клинические проявления имевшихся у него заболеваний сердца.

"На его теле обнаружены непрямые переломы ребер и переломы грудины, возникшие при проведении реанимационных мероприятий - непрямого массажа сердца. Алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в организме не обнаружено", - заявили в УСК.

В 2017 году Александр проходил обследование и был признан непригодным к службе в армии по причине заболевания сердечно-сосудистой системы. По данным УСК, в 2020 году лечкомиссия подтвердила диагноз при повторном медосмотре.

Что произошло

Вечером 9 августа молодой человек ехал к своей девушке из Костюковки и во время пересадки с одного общественного транспорта на другой был задержан. Вихора задержали на гомельской площади Ленина, при этом, по словам Удовикова, Александр "пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу".

Родные Александра утверждали, что он не участвовал в акции и оказался в руках стражей порядка случайно. Парня осудили по статье 23:34 и дали 10 суток.

"На судебном заседании он признал свою вину, жалоб на состояние здоровья и действия сотрудников милиции не высказал. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста", - сообщил Удовиков.

Однако по прибытию в СИЗО парня осмотрел фельдшер, после чего Вихора госпитализировали в психиатрическую, а потом в туберкулезную больницу (ближайшее медучреждение, где было отделение реанимации), в ночь на 12 августа он умер.

Женщина, которая была свидетелем задержания Вихора, заявляла, что Александра били дубинками сотрудники милиции. Информацию признали недостоверной, действиям женщины будет дана правовая оценка, заявили в УСК.

"15 августа возле здания Гомельского облисполкома она заявляла через громкоговоритель, что при задержании парня сотрудники милиции били его дубинками. Эта информация не соответствует действительности и опровергается видеозаписями и пояснениями очевидцев", - сообщил Удовиков.

После выборов президента 9 августа 2020 года, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, в стране начались массовые протестные акции , в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В настоящее время протестная активность в стране стала ниже.

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