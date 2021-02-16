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Трогательно: пропавшего мальчика нашли возле дома, где он раньше жил
16.02.2021 14:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Сотрудники милиции и волонтеры потратили пять часов на поиски 10-летнего ребенка из поселка Гатово, который не вернулся домой, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Необычная история произошла 15 февраля. Мальчик не пришел домой после школы. Мама стала звонить ему на смарт-браслет, но никто не отвечал. В семь часов вечера, проведя личные поиски и потеряв надежду, она обратилась в милицию.
По тревоге был поднят личный состав милиции, оперативники уголовного розыска. К ним подключились спасатели МЧС, волонтеры и жители поселка. По соцсетям разлетелись информационные листовки о поисках. Но в поселке ребенка не нашли.
ПСО "Ангел"
Ориентировки на пропавшего мальчика
Тем временем одноклассники мальчика рассказали, что в последнее время у него были проблемы с учебой. В день пропажи он получил плохую оценку и, видимо, боялся расстроить родителей.
Вскоре в местном чате появилось сообщение, что похожего мальчика видели на остановке общественного транспорта, который следует до Минска. Родители предположили: ребенок может направиться к дому, где семья жила до переезда в Гатово. Именно в этом районе, возле здания ЗАГСа, беглеца и нашли в первом часу ночи. Объяснить мотив своего поступка он не смог.
После завершения поисков 10-летнего ребенка отправили в больницу. Долгое путешествие обернулось для него обморожением первой степени.
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Чтобы попасть туда, ему пришлось приехать в другой город без помощи взрослых – нашли беглеца глубокой ночью с обморожением.
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