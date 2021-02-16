Трогательно: пропавшего мальчика нашли возле дома, где он раньше жил

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Сотрудники милиции и волонтеры потратили пять часов на поиски 10-летнего ребенка из поселка Гатово, который не вернулся домой, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Необычная история произошла 15 февраля. Мальчик не пришел домой после школы. Мама стала звонить ему на смарт-браслет, но никто не отвечал. В семь часов вечера, проведя личные поиски и потеряв надежду, она обратилась в милицию.

По тревоге был поднят личный состав милиции, оперативники уголовного розыска. К ним подключились спасатели МЧС, волонтеры и жители поселка. По соцсетям разлетелись информационные листовки о поисках. Но в поселке ребенка не нашли.

ПСО "Ангел" Ориентировки на пропавшего мальчика

Тем временем одноклассники мальчика рассказали, что в последнее время у него были проблемы с учебой. В день пропажи он получил плохую оценку и, видимо, боялся расстроить родителей.

Вскоре в местном чате появилось сообщение, что похожего мальчика видели на остановке общественного транспорта, который следует до Минска. Родители предположили: ребенок может направиться к дому, где семья жила до переезда в Гатово. Именно в этом районе, возле здания ЗАГСа, беглеца и нашли в первом часу ночи. Объяснить мотив своего поступка он не смог.

После завершения поисков 10-летнего ребенка отправили в больницу. Долгое путешествие обернулось для него обморожением первой степени.

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