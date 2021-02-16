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Скорую вызвала мама. В Гродно игра в карты закончилась поножовщиной
Источник материала: Tut.by
В Гродно во время игры в карты и распития спиртных напитков поссорились двое мужчин. Один из них схватился за нож и нанес 38-летнему оппоненту удары в живот и руку. Однако потерпевший ранение заметил не сразу: уже дома ему стало плохо, скорую вызывала уже его мать,
В гости к местному жителю пришли знакомые. Играли в карты и выпивали. В какой-то момент между двумя гостями возник конфликт. 62-летний мужчина схватился за нож и нанес 38-летнему удары в живот и руку.
Потерпевший продолжил выпивать — и только около трех часов ночи пошел домой. Когда ему стало плохо, рану увидела мать и вызвала скорую .
Прибывшие медработники констатировали у мужчины колото-резаную рану передней брюшной стенки, проникающую в брюшную полость, и резаную рану левого предплечья.
Информацию передали в милицию.
Подозреваемого задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».
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В Гродно во время игры в карты и распития спиртных напитков поссорились двое мужчин.
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